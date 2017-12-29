Путин подписал закон об ужесточении наказания за вербовку террористов
Президент России Владимир Путин подписал указ об ужесточении наказания за содействие терроризму вплоть до пожизненного заключения, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Закон подразумевает ужесточение ответственности за финансирование терроризма, а также за вербовку или иное вовлечение лица в совершение террористических преступлений.
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Ранее Путин пообещал лидерам СНГ работать над укреплением безопасности.
Также ранее Госдума приняла закон об ужесточении наказания за вербовку террористов.