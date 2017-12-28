Суд арестовал экс-директора фабрики «Меньшевик»
Суд арестовал бывшего директора фабрики «Меньшевик» Илью Аверьянова на два месяца, сообщает РИА «Новости».
«Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, избрать в отношении Аверьянова меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 27 февраля 2018 года», — огласила приговор судья.
Реклама
По информации следствия, Аверьянов «вступил в словесный конфликт» с нынешним руководством предприятия, после чего устроил стрельбу и скрылся.
Ранее Аверьянов заявил, что у него не было умысла убивать человека.