При взрыве в супермаркете Петербурга пострадали 13 человек
При взрыве в супермаркете Санкт-Петербурга пострадали в общей сложности 13 человек. Об этом в своем твиттере сообщила вице-губернатор города Анна Митянина.
«По состоянию на 8.00 28 декабря общее количество пострадавших при взрыве в магазине «Перекресток» на Кондратьевском проспекте: 13 человек. Из них от госпитализации отказались: 5 пострадавших. Остаются в стационарах: средней тяжести — 5, в удовлетворительной — 3», — написала Митянина.
Ранее пострадавшая при взрыве в Петербурге рассказала подробности о ЧП.
В среду вечером в магазине на Кондратьевском проспекте в Петербурге произошел взрыв. По данным Следственного комитета, причиной взрыва стало устройство, начиненное поражающими элементами, эквивалентное по мощности 200 граммам тротила.