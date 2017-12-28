При взрыве в супермаркете Петербурга пострадали 13 человек

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При взрыве в супермаркете Санкт-Петербурга пострадали в общей сложности 13 человек. Об этом в своем твиттере сообщила вице-губернатор города Анна Митянина.

«По состоянию на 8.00 28 декабря общее количество пострадавших при взрыве в магазине «Перекресток» на Кондратьевском проспекте: 13 человек. Из них от госпитализации отказались: 5 пострадавших. Остаются в стационарах: средней тяжести — 5, в удовлетворительной — 3», — написала Митянина.

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Ранее пострадавшая при взрыве в Петербурге рассказала подробности о ЧП.

В среду вечером в магазине на Кондратьевском проспекте в Петербурге произошел взрыв. По данным Следственного комитета, причиной взрыва стало устройство, начиненное поражающими элементами, эквивалентное по мощности 200 граммам тротила.