Жена Никиты Белых рассказала о госпитализации экс-губернатора

Екатерина Белых, жена экс-губернатора Кировской области Никиты Белых, обвиняемого в получении взятки, рассказала, что медики диагностировали ему угрозу инсульта. Об этом сообщает РИА «Новости».

Она рассказала, что во время заседания суда Белых почувствовал боли в спине и просил перерыва, чтобы полежать, но суд ему отказывал.

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В результате экс-губернатора пришлось госпитализировать.

«Ему диагностировали угрозу инсульта. Пониженный сахар сильно и давление 220 на 100, гипертонию второй степени. Фельдшер сделал укол, дал таблетки и поехал», — заявила Екатерина Белых.

По ее словам, после укола бывшего главу Кировской области вернули в следственный изолятор.

Ранее сообщалось, что Никите Белых вызвали скорую помощь в суд.