Жена Никиты Белых рассказала о госпитализации экс-губернатора
Екатерина Белых, жена экс-губернатора Кировской области Никиты Белых, обвиняемого в получении взятки, рассказала, что медики диагностировали ему угрозу инсульта. Об этом сообщает РИА «Новости».
Она рассказала, что во время заседания суда Белых почувствовал боли в спине и просил перерыва, чтобы полежать, но суд ему отказывал.
В результате экс-губернатора пришлось госпитализировать.
«Ему диагностировали угрозу инсульта. Пониженный сахар сильно и давление 220 на 100, гипертонию второй степени. Фельдшер сделал укол, дал таблетки и поехал», — заявила Екатерина Белых.
По ее словам, после укола бывшего главу Кировской области вернули в следственный изолятор.
Ранее сообщалось, что Никите Белых вызвали скорую помощь в суд.