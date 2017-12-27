Экс-главе СУСК по ЦАО Москвы предъявили обвинения во взятке

Экс-главе следственного управления СК России по ЦАО Москвы Алексею Крамаренко предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря Лефортовского суда Москвы Екатерину Краснову.

«В адрес Лефортовского суда поступил материал и ходатайство СУФСБ России об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого Крамаренко Алексея Игоревича. Ему предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 УК (получение взятки в особо крупном размере)», — сказала Краснова.

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Отмечается, что в марте 2017 года Крамаренко стал сотрудником «Роснефти». В компании заявили, что задержание Крамаренко никак не касается самой «Роснефти».

Ранее источник сообщил, что Крамаренко задержали по делу «вора в законе» Шакро Молодого.