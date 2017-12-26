Опрос: подавляющее большинство россиян чувствуют себя счастливыми

Опрос «Левада-Центра» показал, что большинство россиян чувствуют себя в настоящее время «очень счастливыми» (13%) или «скорее счастливыми» (64%), сообщается на сайте организации.

В 2008 году так ответили 7% и 53% соответственно.

Напротив, «скорее несчастливы» 13% (19% в 2008 году), а «очень несчастливы» 2% (ранее – 5%). Затруднились с ответом 9% респондентов.

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Опрос проводился 15-20 декабря среди 1600 человек в 137 населенных пунктах 48 регионов России.

Ранее опрос фонда «Общественное мнение» показал, что почти половина россиян (46%) считает, что для них наступающий 2018 год будет лучше, чем уходящий 2017.