«Хабаровским живодеркам» смягчили приговор

Хабаровский краевой суд незначительно смягчил приговор фигурантам дела о жестоком обращении с животными, передает «Интерфакс».

Срок для Алены Савченко сокращен на три месяца, для Алины Орловой — на 10 дней. Смягчение приговора произошло из-за того, что по некоторым эпизодам ранее совершенных преступлений истек срок давности.

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Приговор их подельнику Виктору Смышляеву оставлен без изменения.

Ранее Савченко, которая была признана виновной в жестоком обращении с животными, разбое, оскорблении чувств верующих и возбуждении ненависти и вражды, сообщила о заключенном браке.

Суд Индустриального района Хабаровска признал виновными в убийствах животных двух девушек и молодого человека. Все они были приговорены к трем или более годам лишения свободы.