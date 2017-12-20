Выступивший в бундестаге школьник из ЯНАО похудел из-за издевательств

Школьник из Нового Уренгоя Николай Десятниченко, вокруг которого разгорелся скандал после его выступления в бундестаге, похудел на 7 кг из-за издевательства. Об этом заявил губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин, пишет «Коммерсантъ».

Глава региона рассказал, что лично посетил семью мальчика и убедился, что «это хорошая семья».

Реклама

«Меня насторожила температура нашего общества — как это сдетонировало. Мы даже не пытались найти какое-то оправдание, сострадание. Начали обзывать нацистом, начали издеваться над мальчиком. А он похудел на 7 кг, хотя даже не понял, что кого-то задел»,— отметил Кобылкин.

Губернатор подчеркнул, что Десятниченко заставил всю страну «обратить внимание на учебник по истории и на нашу систему образования».

Месяцем ранее сообщалось, что школьник из ЯНАО Николай Десятниченко назвал солдат вермахта «невинными жертвами» войны, выступая в немецком бундестаге. Его выступление вызвало широкий резонанс в СМИ.

Впоследствии сам Десятниченко рассказал, что могло стать причиной скандала.