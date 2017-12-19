ВС смягчил приговор экс-генералу Сугробову на 10 лет

Верховный суд России смягчил приговор экс-начальнику антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД России Денису Сугробову, передает РИА «Новости».

Срок был сокращен на 10 лет.

Таким образом, он проведет в колонии 12 лет.

«Приговор Мосгорсуда изменить, смягчить приговор Сугробову по совокупности преступлений до 12 лет колонии строгого режима», — определила судебная коллегия.

Ранее Мосгорсуд приговорил экс-главу антикоррупционного главка МВД Дениса Сугробова к 22 годам колонии за превышение должностных полномочий и организацию преступного сообщества.