ВС смягчил приговор экс-генералу Сугробову на 10 лет
Верховный суд России смягчил приговор экс-начальнику антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД России Денису Сугробову, передает РИА «Новости».
Срок был сокращен на 10 лет.
Таким образом, он проведет в колонии 12 лет.
«Приговор Мосгорсуда изменить, смягчить приговор Сугробову по совокупности преступлений до 12 лет колонии строгого режима», — определила судебная коллегия.
Ранее Мосгорсуд приговорил экс-главу антикоррупционного главка МВД Дениса Сугробова к 22 годам колонии за превышение должностных полномочий и организацию преступного сообщества.