Главного криминалиста МВД России арестовали на два месяца

Начальник Экспертно-криминалистического центра (ЭКЦ) МВД России генерал-лейтенант Петр Гришин арестован Басманным судом Москвы до начала февраля 2018 года. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Суд приходит к выводу о том, что ходатайство следственных органов подлежит удовлетворению. Избрать в отношении обвиняемого Гришина меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 5 февраля 2018 года», — огласила решение судья.

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Также на этот же срок арестовали предпринимателя Сергея Нарутова и замначальника ЭКЦ МВД России Олега Мазура.

По данным следствия, Гришин и Мазур обеспечили заключение государственных контрактов по завышенной более чем на 80 млн руб. стоимости с подконтрольными Нарутову компаниями.