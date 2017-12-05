Путин подписал закон о блокировке номеров «телефонных террористов»

Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий по запросу правоохранительных органов и Роскомнадзора блокировать номера «телефонных террористов». Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно закону, оператор связи обязан прекратить оказание услуг связи при поступлении соответствующего запроса от правоохранительных органов или от Роскомнадзора. Документ, кроме того, обязывает операторов при отправке SMS-сообщений передавать в неизменном виде номер абонента-отправителя.

Ранее закон был принят Госдумой.