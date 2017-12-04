Улюкаев попросил суд оправдать его

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В Замоскворецком суде Москвы бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев просил снять с него обвинения, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Он также попросил вернуть материалы дела в СК для проведения проверки в адрес главы «Роснефти» Игоря Сечина и генерала Олега Феоктистова на предмет провокации взятки и ложного доноса.

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Ранее Улюкаев взял слово в суде и заявил, что именно глава «Роснефти» Игорь Сечин настоял на личной встрече.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию из зала суда.