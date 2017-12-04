Савченко узнала о цели заблокировавших телеканал NewsOne активистов

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Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко заявила, что целью активистов, заблокировавших офис телеканала NewsOne, не является удержание работников этого СМИ в здании. Об этом сообщается на сайте NewsOne.

«Я пообщалась с людьми, которые там стоят. Они уже не в масках. Они представились, что это — организация «Братство», которая действует под руководством Дмитрия Корчинского», — сказала она.

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Депутат также сообщила, что спросила у активистов, «чего они хотят».

«И есть ли их целью держать здесь работников телеканала? Они сказали, что это не является их целью. Они готовы их отпустить», — заявила Савченко.

Ранее телеканал NewsOne призвал президента Украины Петра Порошенко и министра внутренних дел Арсена Авакова защитить свободу слова от «псевдоактивистов».