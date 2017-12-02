В Оренбургской области введен режим ЧС

В Оренбургской области ввели режим чрезвычайной ситуации после пожара в торговом центре Оренбурга и хлопка газа в одном из домов в Новотроицке. Об этом сообщается на сайте управления МЧС по региону.

2 декабря в торговом центре Оренбурга «Мега мир» произошел пожар, в результате которого обрушилась кровля здания.

Также сообщалось, что в Новотроицке в пятиэтажном многоквартирном доме произошел взрыв. По предварительным данным, взорвался бытовой газовый баллон. Пострадал один человек.