СМИ: в результате атаки на университет в Пакистане погибли девять человек

В результате стрельбы на территории университета в пакистанском городе Пешавар погибли девять человек, еще 37 пострадали, сообщает местная газета The Dawn.

Отмечается, что число пострадавших может увеличиться, так как полицейская операция на территории кампуса продолжается.

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Ответственность за нападение взяла на себя группировка «Талибан».

Ранее сообщалось, что полиция и военные ликвидировали нападавших на университет.

«Талибан» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.