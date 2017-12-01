На востоке Москвы завершены аварийные работы после прорыва теплотрассы

На теплотрассе на востоке Москвы, где произошел прорыв горячей воды, завершены аварийно-восстановительные работы, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МЧС России по столице.

«Аварийно-восстановительные работы завершены, последствия прорыва полностью устранены», — заявили в ведомстве.

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В МЧС отметили, что принимавшиеся меры по ликвидации последствий прорыва теплосети были достаточными, полными и своевременными.

«Благодаря оперативной работе аварийных бригад МОЭК и подразделений МЧС удалось предотвратить тяжелые последствия», — добавили в пресс-службе.

Всего в аварийно-восстановительных работах от всех служб были задействованы почти 600 человек и около 200 единиц техники.

Вечером 29 ноября произошел разлив воды из трубы горячего водоснабжения в районе пересечения улицы Иркутская и 2-го Иртышского проезда. В результате инцидента 600 тыс. человек из нескольких столичных районов на время остались без отопления и горячей воды. Кроме того, восемь человек в момент ЧП пострадали, получив различные ожоги.