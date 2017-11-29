В Гаагском трибунале хорватский генерал принял яд после оглашения вердикта

На заседании Международного трибунала в Гааге по бывшей Югославии хорватский генерал Слободан Пральяк принял яд после оглашения вердикта апелляционной комиссии, передает «Би-би-си».

Узнав, что его приговор был оставлен в силе, Пральяк сказал судье: «Я принял яд».

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Праляк встал и поднял руку ко рту, откинув голову назад. Как подтвердил его адвокат, в стакане был яд.

Судья немедленно приказал закрыть шторы, приостановить производство и забрать стакан.

В 2013 году Пральяк был приговорен к 20 годам лишения свободы за военные преступления.