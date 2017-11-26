Источник: жертвами ночного конфликта в ресторане Армавира стали три человека

В Армавире в результате ночной перестрелки в ресторане погибли три человека, в том числе врио начальника отдела вневедомственной отдела охраны города, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в оперативных службах региона.

«Бытовой конфликт между посетителями заведения превратился в перестрелку, в результате которой трое погибли, в том числе офицер Росгвардии. Один из потерпевших погиб на месте, двое были госпитализированы, но спасти им жизнь не удалось», — рассказал он.

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В пресс-службе регионального управления Следственного комитета России подтвердили информацию о жертвах перестрелки, не уточнив подробностей.

«По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК России (убийство двух и более человек). В рамках расследования назначен целый комплекс экспертиз, включая баллистическую», — сообщила официальный представитель следственного управления СКР по краю Наталья Смяцкая.

Ранее источник агентства сообщал, что врио главы вневедомственной охраны по Армавиру застрелили в ресторане. В Росгвардии сообщали, что офицер получил смертельное ранение во внеслужебное время при попытке предотвратить конфликт.