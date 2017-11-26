Полиция задержала 70 человек в ходе погромов в центре Брюсселя

Подразделение полиции Брюсселя по борьбе с массовыми беспорядками задержало более 70 участников протестов в коммерческом квартале в центре города, сообщает «Интерфакс».

«Ситуация под контролем. Полиция продолжает проявлять бдительность», — написал мэр города Филипп Клоз в своем твиттере.

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Отмечается, что группа провокаторов внедрилась в ряды участников разрешенного митинга против рабства в Ливии. После завершения акции люди в масках переместились в один из наиболее дорогих коммерческих кварталов города на авеню Луиз, стали бросать камни в витрины, громить и грабить бутики.

«В результате беспорядков, имевших место наряду с манифестацией, произведены задержания и усилено присутствие полиции», — сообщили в полиции.

Также сообщается, что возраст задержанных составляет от 15 до 18 лет.

Ранее сообщалось, что протестная акция «Марш на Елисейский дворец» привела к погромам в Париже.