Полиция Египта уничтожила 30 боевиков после нападения на мечеть
Египетские силы безопасности в ходе спецоперации уничтожили 30 боевиков, сообщает Sky News Arabia.
Отмечается, что операция получила название «Месть за мучеников» и началась через несколько часов после нападения на мечеть.
Боевики были уничтожены во время рейда в деревне Эр-Рисан.
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Взрывы и стрельба в мечети в деревне Аль-Рауда рядом с городом Эль-Ариш на Синайском полуострове произошли во время пятничной молитвы.
По последним данным, погибли 235 человек.