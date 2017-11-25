Полиция Египта уничтожила 30 боевиков после нападения на мечеть

Египетские силы безопасности в ходе спецоперации уничтожили 30 боевиков, сообщает Sky News Arabia.

Отмечается, что операция получила название «Месть за мучеников» и началась через несколько часов после нападения на мечеть.

Боевики были уничтожены во время рейда в деревне Эр-Рисан.

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Взрывы и стрельба в мечети в деревне Аль-Рауда рядом с городом Эль-Ариш на Синайском полуострове произошли во время пятничной молитвы.

По последним данным, погибли 235 человек.