МВД Грузии уточнило число погибших при пожаре в Батуми

Глава МВД Грузии Георгий Гахария заявил, что жертвами пожара в отеле в Батуми стали 11 человек, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось о 12 жертвах.

«По моей информации, погибли 11 человек. Около 10-12 человек находятся на лечении в разных медицинских учреждениях. Хочу подчеркнуть, что несмотря на то что нам удалось вывезти из задымления большое количество людей, но я хочу выразить соболезнования по поводу погибших», — сказал он.

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Гахария Добавил, что среди погибших не только граждане Грузии.

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили также выразил соболезнования родным погибших в результате пожара в пятизвездочном гостиничном комплексе Leogrand.