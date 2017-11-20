Бандиты окружили ювелиров на трассе под Житомиром и украли 30 кг золота

Неизвестные ограбили автомобиль ювелиров из Винницы на автотрассе Житомир-Могилев-Подольский в селе Гришковцы Бердичевского района, сообщили в областной полиции.

По данным правоохранительных органов, группа неизвестных напала на автомобиль, в котором двое мужчин перевозили около 30 кг ювелирных изделий из золота.

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«Нападавшие, которые передвигались на нескольких автомобилях и были вооружены, заблокировали движение «Volkswagen» на кольце для разворота и силой вытащили из салона водителя. В это время пассажир пытался бежать из автомобиля, однако разбойники нанесли ему огнестрельное ранение ноги», — сообщили в полиции.

Раненого пассажира заметили другие участники дорожного движения и вызвали ему скорую помощь. В данный момент ведутся поиски нападавших.