Матвиенко предложила признать победу над нацизмом всемирным наследием

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила с предложением признать победу над нацизмом по итогам Второй мировой войны всемирным наследием человечества, передает РИА «Новости».

«Полагаю, что можно было бы вести дело к признанию победы над нацизмом по итогам Второй мировой войны всемирным наследием человечества и, соответственно, мемориалов и памятников борцам с нацизмом во всех странах — Всемирным мемориалом Второй мировой войны», — сказала она.

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Матвиенко также предложила создать международный реестр памятников борцам с нацизмом для реализации данной идеи.

Ранее Матвиенко призывала Россию и Китай хранить память о Великой Отечественной войне.