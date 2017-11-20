В МВД подтвердили задержание фигуранта дела об убийстве Пола Хлебникова

В МВД подтвердили задержание в Киеве Магомеда Дукузова, обвиняемого в причастности к совершению убийства главного редактора русской версии Forbes Пола Хлебникова.

«17 ноября т.г. в г. Киеве (Украина) задержан Дукузов Магомед, 1978 г.р., объявленный в международный розыск по запросу российских правоохранительных органов. Он обвиняется в причастности к совершению заказных убийств на территории г. Москвы, в том числе убийству главного редактора русской версии журнала Forbes Пола Хлебникова», — заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Реклама

Сообщается, что информация об этом была направлена в Генеральную прокуратуру России.

Ранее сообщалось, что на Украине задержали подозреваемого в убийстве Пола Хлебникова.