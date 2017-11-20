Следователь требует 100 тысяч рублей за оскорбление от убийцы Немцова

Следователь Александр Камашев заявил иск о компенсации в виде 100 тысяч рублей за оскорбление со стороны Темирлана Эскерханова, осужденного за убийство политика Бориса Немцова, передает РИА «Новости».

«Расследование дела практически завершено, через 15-20 дней оно должно быть передано в мировой суд для рассмотрения. В рамках дела потерпевший подал иск о компенсации 100 тысяч рублей», — заявила адвокат Эскерханова Анна Бюрчиева.

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Уголовное дело было возбуждено в соответствии с ч. 1 ст. 297 УК России (неуважение к суду). Изначально речь шла о двух определениях, которые были даны следователю, однако по результатам экспертизы, оскорблением было признано только одно из них.

Ранее сообщалось, что Верховный суд отменил штрафы по делу об убийстве Немцова.