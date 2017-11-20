Главную новогоднюю елку привезут в Кремль 17 декабря

Главную новогоднюю елку страны доставят на специальном автопоезде из Подмосковья в Кремль 17 декабря, передает сетевое издание m24.ru.

Об этом 20 ноября сообщила пресс-секретарь управления делами президента Елена Крылова.

Как уточнили в Кремле, в прошлом году в Истринском районе Подмосковья выбрали тридцатиметровую ель – дерево старше 100 лет, с диаметром ствола, равным 70 сантиметрам, и размахом ветвей в 15 метров.

По традиции елку установят на Соборной площади Кремля. По словам Крыловой, передает РИА Новости, организацией мероприятий по проведению Общероссийской новогодней елки занимается управление делами президента. Крылова также отметила, что елку срубят 15 декабря, а через два дня дерево привезут в столицу.