Минск объявил персоной нон грата советника посольства Украины
Минск объявил персоной нон грата советника посольства Украины Игоря Скворцова, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя КГБ Белоруссии Дмитрия Побяржина.
Скворцова обвинили в «несовместимой с дипломатическим статусом деятельности» из-за дела украинского журналиста Павла Шаройко, которого подозревают в шпионаже и создании в Белоруссии агентурной сети. Его задержали в Минске 25 октября. В КГБ его называют кадровым сотрудником главного управления разведки Министерства обороны Украины.
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По словам представителя КГБ, Шаройко подтвердил, что его деятельность координировал Скворцов, который также служит в ГУР МО, а должность советника посольства была прикрытием.
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