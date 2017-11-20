Стала известна причина смерти серийного убийцы Чарльза Мэнсона

__is_photorep_included10994342: 1

Причиной смерти серийного убийцы Чарльза Мэнсона стали осложнения заболевания желудочно-кишечного тракта. Об этом сообщает TMZ.

Уточняется, что он был госпитализирован с кишечными кровотечениями. Мэнсону должны были провести операцию, но она была слишком рискованной.

Реклама

Ранее сообщалось, что американский серийный убийца Чарльз Мэнсон, отбывавший пожизненное заключение в одной из тюрем США, скончался в возрасте 83 лет.

Чарльз Мэнсон, глава «коммуны» убийц «Семья», осужден на пожизненное заключение за убийство своего приятеля Гэри Хинмена летом 1969 года. В августе того же года участники группировки Мэнсона убили супругу Романа Полански Шерон Тейт, находившуюся в тот момент на восьмом месяце беременности. В 2027 году Мэнсону планировали предоставить возможность подать прошение о досрочном освобождении.