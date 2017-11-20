На авторынке в Санкт-Петербурге произошел пожар, передает портал 78.ru.

Как отмечается, пожар на проспекте Энергетиков начался примерно в 01.00 мск. В результате пламя перекинулось на восемь микроавтобусов, два из них сгорели полностью. Ущерб от огня оценили примерно в 3,5 млн руб. О пострадавших не сообщается.

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Сотрудники МЧС оперативно ликвидировали пожар. По предварительной информации, его причиной мог стать поджог.

Ранее в Ленинградской области полностью выгорел рейсовый автобус.