Трамп рассказал о гибели пограничника на границе с Мексикой

Сотрудник американской погранслужбы был убит на южной границе США с Мексикой. Об этом в твиттере написал президент США Дональд Трамп.

Он отметил, что еще один пограничник был «серьезно ранен». Кроме того, Трамп напомнил о необходимости построить стену на мексиканской границе.

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Как добавляет Fox News, погибшего 36-летнего сотрудника звали Роджелио Мартинез. Он скончался от полученных ранений во время «ответа» на «активность» около межштатной автомагистрали I-10. Второй пострадавший находится в больнице. Дополнительная информация не сообщается.

Ранее в США объявили награду в размере $40 тыс. за помощь в поимке мужчины, застрелившего полицейского.