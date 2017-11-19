Кадыров сообщил о нейтрализации напавших на полицию в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале сообщил об уничтожении двух боевиков в Урус-Мартановском районе Чечни.

«Их задачей было расстрелять сотрудников полиции, завладеть стрелковым оружием и боекомплектом для последующего резонансного преступления. Один из них житель соседнего региона — Ахмед Чахкиев, 1981 г.р., его сообщником был житель Алтайского края Адам Цуцаев, 1986 г.р.», — написал он.

По словам Кадырова,бандиты были нейтрализованы, жертв среди личного состава нет.