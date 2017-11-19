Собянин пообещал жилье всем обманутым дольщикам Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что все обманутые дольщики столицы получат жилье. Об этом он написал своем сайте.

«В беде мы людей не бросим. Я полностью уверен, что все обманутые дольщики жилье получат. Но для этого потребуется немало времени и сил», — написал Собянин.

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При этом он отметил, что к настоящему времени в реестр пострадавших дольщиков включено 4155 человек.

«По 4017 обманутым дольщикам есть шанс достроить дома, в которые они вложили свои средства», — отметил мэр.

Ранее президент России Владимир Путин обсудил с активистами из Челябинска жалобы дольщиков.