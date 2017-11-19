Саакашвили заявил о «жестоком избиении» его водителя в Одессе

Экс-губернатор Одесской области, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что в ночь на 19 ноября в Одессе неизвестные «жестоко избили» его водителя. Об этом он написал в своем фейсбуке.

По его словам, после того как в Грузию депортировали всех его охранников и журналиста, освещавшего его деятельность, он «остался только с водителем Владимиром».

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«Сегодня ночью двое неизвестных встретили его возле дома и жестоко избили. Владимир вспоминает, что узнал две припаркованные машины, которые обычно за нами ездят, и он всегда считал их машинами СБУ, а двое нападавших были спортивного вида и явно ждали его у подъезда», — сказал Саакашвили.

По его словам, водитель был госпитализирован. У него диагностировали тяжелое сотрясение мозга.

Ранее Саакашвили сообщил об акции протеста против «похищения героев войны» в аэропорту Киева.