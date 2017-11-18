Источник: сотрудник Росгвардии потерял боевой пистолет в перестрелке в «Москва-Сити»

Сотрудник вневедомственной охраны Росгвардии потерял боевой пистолет с патронами в ходе перестрелки в комплексе «Москва-Сити». Об этом «Газете.Ru» сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, росгвардеец потерял пистолет Макарова с восемью патронами. Поиском оружия занимаются полицейские из ОВД Пресненское, за которым закреплен комплекс.

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«Газета.Ru» запросила комментарий Росгвардии, но пока не располагает ответом ведомства.

Ранее СК сообщил о задержании четверых подозреваемых в стрельбе в «Москва-Сити».