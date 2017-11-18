Крупнейшее воздушное судно в мире потерпело крушение в Великобритании
В Великобритании потерпело крушение самое большое судно в мире, пишет Daily Mail.
20-тонный летательный аппарат Airlander 10, представляющий собой гибрид самолета и дирижабля длиной 92 метра, рухнул в поле в графстве Бедфордшир. По данным издания, судно оторвалось от причальной мачты и зацепилось за ветки деревьев, которые повредили его оболочку и привели к утечке гелия.
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Как отмечается, Airlander 10 изначально создавался для американских военных, но проект не был закончен из-за недостатка финансирования.
Первый запуск крупнейшего судна состоялся в Великобритании летом 2016 года.
Officers attending collision involving the #Airlander pic.twitter.com/ldWNzxyXlz— BCH Road Policing (@roadpoliceBCH) 18 ноября 2017 г.