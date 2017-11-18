На месте Черкизовского рынка построят жилье по программе реновации

Территория Черкизовского рынка в районе Измайлово будет передана специально для строительства жилья по программе реновации, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, передает РИА «Новости».

«Могу точно сказать, что там появится дополнительное жильё для программы реновации. Нам АИЖК передал участок. Мы сейчас активно занимаемся проектом планировки, чтобы на этом месте построить максимально благоустроенный, отвечающий всем стандартам реновации, жилой комплекс», — сказал он.

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По его словам, район Измайлово планируется сделать «знаковой точкой в городе», благодаря пешей доступности станции МЦК, реконструированному Щелковскому шоссе, а также местным памятникам архитектуры.

Ранее сообщалось, что реновация в Москве приведет к появлению 30 млн тонн строительных отходов.