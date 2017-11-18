В Киеве рассказали об участившихся попытках покушения на Порошенко

Украинские службы безопасности с 2014 года зафиксировали несколько попыток покушения на президента Украины Петра Порошенко, в последнее время случаи участились. Об этом рассказал начальник Управления государственной охраны Украины Валерий Гелетей в интервью изданию «Обозреватель».

«Было несколько реальных попыток. Через несколько дней после инаугурации был опасный случай, а именно попытка заложить взрывное устройство у въезда в администрацию президента. Самодельное взрывное устройство своевременно изъяли. Возбуждено уголовное дело, оно еще расследуется», — сказал Гелетей.

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В то время, по его словам, был самый сложный период в этом отношении. Следы покушения, отмечает он, вели также к палаткам на Крещатике. Кроме того, часто накануне появления Порошенко на определенных мероприятиях находили взрывные устройства и огнестрельное оружие.

«Если находим оружие или взрывоопасные предметы в местах, где должен быть президент, то это можно считать своего рода подготовкой к покушению. Таких случаев в последнее время было довольно много», — заключил глава управления охраны.

Ранее на Украине произошло покушение на депутата Верховной рады Игоря Мосийчука.