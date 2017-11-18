Песков рассказал о «минированиях» на пути кортежа Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о 60 ложных звонках о взрывных устройствах, заложенных по пути следования кортежа Владимира Путина. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Поступило около 60 звонков, которые сообщали ориентировочно о 50 взрывных устройствах, которые были заложены в разных объектах, в том числе по пути следования президентского кортежа и объектах рядом с теми местами, которые должен был посетить президент в Санкт-Петербурге», — сказал Песков.

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По его словам, служба безопасности делала все, что можно делать в этой ситуации. Тем не менее звонки о «минированиях» не повлияли на график президента, добавил Песков.

Ранее источник назвал число эвакуированных с начала звонков о «минировании».