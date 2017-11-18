Американская семья нашла в гробу своего родственника незнакомца

В американском штате Теннесси семья на похоронах своего родственника обнаружила в гробу незнакомца, на котором была одежда усопшего. Об этом сообщает New York Post.

Инцидент произошел в городе Чаттануга. Уилл Браун, которому усопший приходился дядей, во время процессии заявил, что в гробу совсем не тот человек. Он предложил сотрудникам похоронного бюро снять нижнюю часть крышки гроба, отметив, что у его дяди не было ноги.

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Оказалось, что в гробу действительно находился незнакомец, а тело дяди все еще было в морге. Семью тактично попросили покинуть помещение и спустя полчаса сотрудники бюро доставили на место их усопшего родственника.

Впоследствии похоронное бюро принесло извинения семье американцев и пообещало выяснить обстоятельства инцидента.