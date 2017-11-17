Попытавшиеся покончить с собой в Мосгорсуде отказались от госпитализации

Попытавшиеся покончить с собой в ходе заседания Мосгорсуда уроженцы Чечни отказались от госпитализации, сообщила пресс-секретарь суда Ульяна Солопова, передает «Интерфакс».

«По словам конвоиров, первый экипаж скорой помощи оказал пострадавшим всю необходимую помощь. Обвиняемые же написали отказ от госпитализации», — сказала она.

Реклама

По ее словам, адвокатам было отказано в проходе врачей в конвойное помещение в связи с отсутствием просьб о медицинской помощи от обвиняемых.

Ранее сообщалось, что, по словам адвокатов, обвиняемым не понравилось, что они находятся под стражей очень долго.