Возбуждено дело о похищении в МЧС 95 млн рублей на квартиры спасателям

Источник в правоохранительных органах сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников управления капитального строительства МЧС России, которые подозреваются в похищении 95,7 млн рублей, которые были выделены на квартиры спасателям, передает агентство городских новостей «Москва».

По его данным, глава УКС МЧС Александр Жданов и представитель компании-застройщика ООО «Стройинвестпроект» Виталий Чернов заключили контракт на 120 млн рублей о долевом строительстве жилого дома на 52 квартиры в Жуковском для нужд ведомства.

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«Однако должностные лица УКС МЧС России, зная об отсутствии у застройщика разрешения на строительство, проектной декларации и прочих необходимых документов, осознавая невозможность исполнения условий госконтракта, акцептировали по незаключенному госконтракту счет, выставленный ООО «Стройинвестпроект». После акцептирования на расчетный счет компании были переведены 95,7 млн руб. по соответствующему платежному поручению», — сказал источник.

Он добавил, что с декабря 2012 года застройщик не приступил к стироительству, а деньги не были возвращены в бюджет.