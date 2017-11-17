В Мосгорсуде рассказали, чем чеченцы нанесли себе повреждения на заседании
Пресс-секретарь Московского городского суда Ульяна Солопова сообщила «Газете.Ru» подробности о попытке покончить с собой в зале суда группы чеченских подсудимых, которые обвиняются в хулиганстве.
По ее словам, пятеро из шести обвиняемых, нанесли себе повреждения составными элементами зажигалок.
«Следует обратить внимание, что непосредственный досмотр лиц, содержащихся под стражей, перед доставкой в зал судебного заседания, а также доставка в зал осуществляются сотрудниками конвойного полка. Сотрудники суда не принимают участия в данных процедурах», — отметила Солопова.
После произошедшего в судебном заседании был объявлен перерыв для оказания медицинской помощи обвиняемым. Все обвиняемые находятся в здании Мосгорсуда и не были госпитализированы.
«В случае отсутствия медицинских противопоказаний для участия в судебном разбирательстве, заседание будет продолжено», — добавила она.
В закрытом или открытом режиме будет продолжено заседание решит судья.
Ранее сообщалось, что шестеро обвиняемых в хулиганстве уроженцев Чечни попытались покончить с собой во время заседания в Мосгорсуде.