В Мосгорсуде рассказали, чем чеченцы нанесли себе повреждения на заседании

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Пресс-секретарь Московского городского суда Ульяна Солопова сообщила «Газете.Ru» подробности о попытке покончить с собой в зале суда группы чеченских подсудимых, которые обвиняются в хулиганстве.

По ее словам, пятеро из шести обвиняемых, нанесли себе повреждения составными элементами зажигалок.

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«Следует обратить внимание, что непосредственный досмотр лиц, содержащихся под стражей, перед доставкой в зал судебного заседания, а также доставка в зал осуществляются сотрудниками конвойного полка. Сотрудники суда не принимают участия в данных процедурах», — отметила Солопова.

После произошедшего в судебном заседании был объявлен перерыв для оказания медицинской помощи обвиняемым. Все обвиняемые находятся в здании Мосгорсуда и не были госпитализированы.

«В случае отсутствия медицинских противопоказаний для участия в судебном разбирательстве, заседание будет продолжено», — добавила она.

В закрытом или открытом режиме будет продолжено заседание решит судья.

Ранее сообщалось, что шестеро обвиняемых в хулиганстве уроженцев Чечни попытались покончить с собой во время заседания в Мосгорсуде.