Подмосковье является единственным регионом в стране, где есть шесть перинатальных центров, передает телеканал «360».

Таким образом, в Московской области один такой центр приходится на миллион жителей региона. Об этом сообщила замминистра здравоохранения Подмосковья – начальник управления организации медицинской помощи матерям и детям областного Минздрава Ирина Солдатова.

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«На сегодняшний день мы единственный, уникальный регион в стране, в котором шесть перинатальных центров. Один перинатальный центр на миллион населения, такого нигде больше нет», — рассказала Ирина Солдатова.

С 2003 года в области работает перинатальный центр в Балашихе. В 2017 году в регионе стали работать 4 центра материнства и детства в Наро-Фоминске, Щелкове, Коломне и Раменском. Последний сегодня посетили губернатор региона Андрей Воробьев и уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова. Центр в Раменском начал принимать пациентов 10 ноября. За это время в нем родилось 22 ребенка. В ближайшее время такое учреждение будет открыто в Сергиевом Посаде.