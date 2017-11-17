Московская область отметила всероссийский день самбо

16 ноября по всей России празднуется день самбо. В Подмосковье Всероссийский день самбо отпраздновали в десяти муниципалитетах области, передает телеканал «360».

Впервые празднование Дня самбо состоялось в 2008 году, когда этому виду спорта исполнилось 70 лет.

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В Московской области празднования Всероссийского дня самбо прошли в Воскресенске, Серпухове, Коломне, Дубне, Можайске, Серебряных Прудах, Кашире, Мытищах, Сергиевом Посаде и Балашихе, сообщила пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области.

«Самбо — один из наших национальных видов спорта, признанный во всем мире. Разумеется, он развивается повсеместно, в том числе и на территории Московской области. В Подмосковье более 11 тысяч самбистов, а занятия проводятся в более чем 50-ти муниципальных образованиях региона», — рассказал Роман Терюшков, министр физической культуры и спорта Московской области.

Самбо — вид единоборств, придуманный в России, вернее, в СССР. Название спорта состоит из трех слов — САМозащита Без Оружия. У самбо три основателя — Анатолий Харлампиев, Василий Ощепков и Виктор Спиридонов. Арсенал приемов самбо состоит из лучших защитных и атакующих приемов из других национальных видов спортивной борьбы, культивировавшихся на территории СССР и не только: армянской, азербайджанской, узбекской, грузинской, казахской, татарской,

башкирской, бурятской, молдавской, финско-французской, вольно-американской, швейцарской, английской борьбы ланкаширского и кемберлендского стилей, а также дзюдо и сумо. Кроме того, существует также философия самбо — это не только сама борьба, но и система воспитания, способствующая развитию морально-волевых качеств и патриотизма.