Нормативы питания для беременных увеличили в Подмосковье

В Московской области увеличены нормативы питания для беременных ‐ индексация составила 4%, передает телеканал «360».

Депутаты одобрили проект, по которому направят дополнительно более 100 миллионов рублей на обеспечение питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей до трех лет. В 2018 году число получателей этой услуги в Московской области составит около 245 тысяч человек.

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«В 2018 году в проекте бюджета предусмотрено увеличение расходов на 108 с лишним миллионов. И общая сумма расходов на обеспечение полноценного питания беременным женщинам, кормящим матерям и детям до трех лет составит в бюджете региона 1 миллиард 517 миллионов рублей», — рассказал Андрей Голубев, депутат Мособлдумы.

В Мособлдуме пояснили — денежных выплат не будет, это только выдача продуктов в натуральной форме. Причем для каждой возрастной группы предусмотрен свой перечень. Речь, в частности, идет о различных соках и детских смесях.