Синоптики рассказали, когда в Москве появятся первые сугробы

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в столице первые сугробы появятся в понедельник, 20 ноября, передает агентство городских новостей «Москва».

«В ночь на понедельник, 20 ноября, прохождение холодной фронтальной системы спровоцирует выпадение интенсивных зарядов снега, из-за чего на земле сформируется пятисантиметровый снежный покров», — рассказал он.

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Тишковец добавил, что температура будет колебаться около 0°С.

«Можно сказать, что начиная с понедельника, в столице начнется формирование устойчивого снежного покрова», — отметил синоптик.

Также он сообщил, что во вторник, 21 ноября, когда среднесуточная температура пройдет через отметку 0°С в сторону отрицательных значений, в столице начнется так называемая метеорологическая зима.