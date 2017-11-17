Бородачи-аферисты выманили у мужчины в центре Москвы биткоины на 15 млн рублей

Сотрудники полиции проверяют информацию об афере с обменом криптовалюты на наличные в столичном районе Китай-город, передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России.

Отмечается, что в полицию обратился гражданин, который сообщил, что в офисе в Малом Черкасском переулке неизвестные открыто похитили у него 15 млн руб. Прибывшие на место оперативники выяснили, что заявитель вместе со своим агентом по биржевым сделкам приехал в офис на встречу с малознакомым мужчиной, чтобы обменять биткоины на наличные.

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«Стороны обсудили все условия, и представитель покупателя криптовалюты принес в пакете денежные средства в размере 15 млн руб. Затем заявитель перевел биткоины со своего электронного счета на счет покупателя. Участники встречи дождались подтверждения перевода, и заявитель собрался уже забрать наличные, когда в офис вошли шесть или восемь бородатых мужчин крепкого телосложения», — рассказали в ведомстве.

Неизвестные пояснили заявителю, что купивший биткоины мужчина является мошенником, и они разыскивают его уже две недели.

«Затем незнакомцы под угрозой насилия увели покупателя криптовалюты из офиса, а заодно забрали пакет с деньгами», — добавили в пресс-службе.

В полиции также отметили, что неизвестные покинули здание двумя группами. После выхода на улицу бородачи и сам покупатель биткоинов разбежались по одному.

По факту произошедшего правоохранительные органы проводят проверку. Выясняются все обстоятельства случившегося.

В октябре МВД проверяло случай продажи цыганами монет биткоина в Обнинске.