Медики из Колорадо констатировали смерть младенца от передозировки марихуаной

Двое медиков из штата Колорадо заявили, что задокументировали первый случай смерти из-за передозировки марихуаной. Результаты своих наблюдений они опубликовали в журнале Clinical Practice and Cases in Emergency Medicine.

Врачи Томас Наппе и Кристофер Хойте обследовали 11-месячного ребенка, доставленного в отделение неотложной помощи. Опекун мальчика сказал, что до госпитализации ребенок был раздражительным, а иногда, напротив, слишком вялым.

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Обследовав мальчика, медики обнаружили, что у него развился миокардит — поражение сердечной мышцы. После смерти ребенка было установлено, что в его крови содержался основной психоактивный компонент марихуаны в высокой концентрации.

Впоследствии выяснилось, что родители ребенка регулярно употребляли наркотики. Медики отметили, что в результате легализации марихуаны подвергает риску детей, которые могут случайно употребить наркотик, например, вместе с пищей.