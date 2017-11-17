В Индии при полете на параплане разбился бизнесмен из России

Бизнесмен из Тюмени Сергей Засекин погиб, разбившись при полете на параплане в Индии, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на друга бизнесмена.

«Да, погиб», — сказал друг погибшего Антон.

Он отметил, что информации о доставке тела погибшего в Россию пока нет. Местные власти проводят расследование происшествия.

Реклама

«Вход в сильный поток, клевок в спираль, упустил клеванты (петли, к которым крепятся стропы параплана — «Газета.Ru»), возможно, потерял сознание от перегрузки. Запаска не расчекована. Видели что он долго «падал»» — передал друг Сергея Засекина свидетельства очевидцев.

В конце октября российский турист погиб из-за крушения параплана в Индии.