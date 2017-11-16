Полковник ВВ МВД получил пять лет колонии за мошенничество

Московский гарнизонный военный суд приговорил к пяти годам колонии замначальника управления расквартирования и строительства главкомата Внутренних войск МВД России Сергея Сударкина, передает «Интерфакс».

Об этом рассказал его адвокат Сергей Числов.

«Суд переквалифицировал действия моего подзащитного со статьи 290 УК (получение взятки) на ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество) и назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы и штраф в 500 тыс. рублей», — сказал он.

Сударкину инкриминировалось получение взятки в 7 млн рублей от руководителя строительной компании за оказание содействия в победе в тендере на строительство дома для военнослужащих Внутренних войск в Брянске. Защита намерена подать апелляцию.